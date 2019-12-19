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HaberlerFenerbahçe Haberleri Max Kruse: "Evimdeyim ve burada kalıyorum!"
19.12.2019 - 21:44 |

Max Kruse: "Evimdeyim ve burada kalıyorum!"

Fenerbahçeli yıldız Max Kruse derbi öncesi dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Alman futbolcu, "Evimdeyim ve burada kalıyorum! Büyük taraftarımızın önünde ilk derbi maçıma çıkacağım için çok heyecanlıyım" dedi.

Fenerbahçeli yıldız Max Kruse derbi öncesi açıklama yaptı.

Antrenman fotoğrafını paylaşan Max Kruse, Beşiktaş maçına hazır olduğunu vurguladı. Geleceğiyle ilgili olarak ise, "Evimdeyim ve burada kalıyorum!" dedi.

İŞTE O PAYLAŞIM

"Evimdeyim ve burada kalıyorum! Büyük taraftarımızın önünde ilk derbi maçıma çıkacağım için çok heyecanlıyım ve maçı dört gözle bekliyorum. İki taraftarımıza derbi için bilet verebileceğim için çok mutluyum."

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