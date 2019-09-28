Max Kruse kimdir? Kaç yaşında?

Bugün Galatasaray Fenerbahçe derbisi yaşandı. Maç 0-0 berabere biterken Max Kruse maç öncesi İstiklal Marşı söyledi. Bu gelişme sonrası Max Kruse Türkiye'nin gündemine otururken hakkındaki bilgiler araştırılmaya başlandı. İşte Maz Kruse'nin biyagrofisi...

MAX KRUSE KİMDİR?

19 Mart 1988’de Almanya’nın Reinbek kentinde doğan Max Kruse, futbola doğduğu yerin takımı olan TSV Reinbek’te başladı. 10 yaşına geldiğinde SC Vier’e transfer olan Kruse, 2006 yılında Werder Bremen ile sözleşme imzaladı. Bremen ekibinin ardından sırasıyla St. Pauli, Freiburg, Borussia Mönchengladbach ve Wolfsburg’da oynayan Alman oyuncu, 2016 yılından bu yana geri döndüğü Werder Bremen formasıyla mücadele ediyor. Kruse, kulüp kariyerinde oynadığı 426 karşılaşmada 112 gol ve 67 asistlik performans sergiledi.

Milli formayla 19 yaş altı, 20 yaş altı ve 21 yaş altı gruplarında sahaya çıkan Kruse, 24 maçta 8 gol atma başarısını gösterdi. İlk defa 2013’te formasını giydiği Almanya A Milli Takımı ile 14 maçta mücadele eden Kruse, 4 gol ve 5 asist kaydetti.

GEÇEN SEZON TAKIMININ VAZGEÇİLMEZ OYUNCUSU OLDU

2018-19 sezonunda Werder Bremen formasıyla sahaya çıktığı 36 maçın hepsinde ilk 11’de bulunan Kruse, 12 gol ve 13 asistlik katkı sağladı.