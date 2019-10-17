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HaberlerFenerbahçeMax Kruse özel programla çalıştı
17.10.2019 - 13:46 | | İSTANBUL (AA)

Max Kruse özel programla çalıştı

Süper Lig'in 8. haftasında 20 Ekim Pazar günü Yukatel Denizlispor'a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Max Kruse özel programla çalıştı

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başladığı belirtildi.

Ardından üç gruba ayrılan futbolcuların 5'e 2 pasın ardından taktik ve bireysel çalışmalarla antrenmanı tamamladığı aktarıldı.

Milli takımlardan dönen oyuncuların yanı sıra Zanka, Ferdi Kadıoğlu, Mauricio Isla ve Altay Bayındır'ın antrenmanda yer aldığı aktarıldı.

Grip olan Harun Tekin antrenmana katılmazken Nabil Dirar ve Emre Belözoğlu'nun tedavilerinin sürdüğü, Max Kruse'nin ise özel programla çalıştığı öğrenildi.

 

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