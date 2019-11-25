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25.11.2019 - 16:01 |

Max Kruse şaşırttı! Metro ile yolculuk...

Sakatlığı nedeniyle uzun bir süredir sahalardan uzak kalan Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Max Kruse, sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafla şaşırttı. Kruse'nin metro yolculuğu yaptığı ortaya çıktı.

Fenerbahçe'nin yıldızı Max Kruse sürprizlerine devam ediyor... Son olarak saç rengini değiştiren Alman futbolcu bu kez de yaptığı yolculukla şaşırttı.

Sosyal medya hesabından metro yolculuğu yaptığı fotoğrafı paylaşan Kruse, "İdman sonrası şehir yolculuğu" notunu düştü.

Sakatlığı sebebiyle haftalardır takımını yalnız bırakan 31 yaşındaki futbolcunun Göztepe maçında oynayıp oynamayacağı belirsizliğini koruyor.

Metroda her an karşınıza Kruse çıkabilir...

Max Kruse şaşırttı Metro ile yolculuk...

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