Max Kruse transferinde Joachim Löw faktörü

Celal Umut Eren / Skorer Dış Haberler

Fenerbahçe’nin yıldız transferi Max Kruse, sarı-lacivertli kulübe hızlıca adapte oldu. Sarı-lacivertlilerin flaş imzalarından biri olan Kruse’nin neden Fenerbahçe’yi seçtiğine dair gerekçeler dikkat çekiyor. Alman yıldızın transfer görüşmelerinde İstanbul ve Türkiye’yi seçmesindeki ana nedenlerinden bazıları şöyle oldu:

-Şu anda 30 yaşında olan Kruse, halen daha Avrupa’dan büyük bir teklif alabileceğini düşünüyor. Bir sezon sonra daha büyük bir lig ve kulüpten teklif alma şansı olduğunu düşünüyor.

-Almanya Milli Takımı hedefi de olan tecrübeli yıldız, EURO 2020 hedefini göz ardı etmiyor. Kruse, Fenerbahçe’yi de bir dönem çalıştıran Joachim Löw’ün, Fenerbahçe’yi takip ettiğini bildiği için bu fırsatı kullanmak istiyor.

-Kruse, kariyerinde yeni bir sayfa açarak, ilk kez Almanya dışında forma giymek istedi ve kendisini test etmeyi amaçladı. İlk kez farklı bir Avrupa ülkesinde yer almayı bekledi.

-Yıldız futbolcu, farklı bir kültür, farklı bir şehir ve farklı bir ülke düşündüğü için de Türkiye seçeneğini uygun gördü.