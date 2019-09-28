Max Kruse: "Türkçemi daha fazla geliştireceğim"

Süper Lig'de Galatasaray ile 0-0 berabere kalan Fenerbahçe'de Max Kruse açıklamalarda bulundu.

"Biz biraz üstün gibiydik"

"Sıkı bir derbi oldu. İki taraf da pozisyonlara girdi. Biz biraz üstün gibiydik. 2-3 gol pozisyonumuz vardı. Özellikle sonlara doğru pozisyon vardı. Berabere bitti, en azından deplasmandan yenilmeden döndük."

"Türkçemi daha fazla geliştireceğim"

"Geldiğim günden beri söylüyorum. Dil konusunda kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Bu oynadığınız ülkeye bir saygıdır. Türkçemi daha fazla geliştireceğim."