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HaberlerFenerbahçeMax Kruse ve Babel'den İstiklal Marşı jesti!
28.09.2019 - 20:03 |

Max Kruse ve Babel'den İstiklal Marşı jesti!

Süper Lig'de Galatasaray'a konuk olan Fenerbahçe'de Max Kruse'un İstiklal Marşı jesti dikkat çekti. Galatasaray'da ise Babel marşa eşlik etti.

Max Kruse ve Babel'den İstiklal Marşı jesti!

Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe, Galatasaray'a konuk oldu. Maç öncesinde Max Kruse'un hareketi dikkat çekti.

Alman futbolcu, seremoni sırasında İstiklal Marşı'na eşlik etti. Fenerbahçeli futbolcunun bu jesti büyük beğeni topladı.

Babel de söyledi
Öte yandan Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı Babel de İstiklal Marşı'na katılan isimler arasında yer aldı.

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