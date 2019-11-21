Max Kruse ve Vedat MuriÃ§ Ã¶zel Ã§alÄ±ÅŸtÄ±

FenerbahÃ§e Futbol TakÄ±mÄ±, SÃ¼per Lig'in 12. haftasÄ±nda 24 KasÄ±m Pazar gÃ¼nÃ¼ deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor ile yapacaÄŸÄ± maÃ§Ä±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±na devam etti.Â

SarÄ±-lacivertli kulÃ¼pten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktÃ¶r Ersun Yanal yÃ¶netiminde gerÃ§ekleÅŸtirildi.Â

KoÅŸu, Ä±sÄ±nma ve koordinasyon hareketleriyle baÅŸlayan antrenmanda iki gruba ayrÄ±lan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± yaptÄ±. Ä°dman, aktif dinlenmeye yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸmalarla sona erdi.Â

SakatlÄ±klarÄ± bulunan Max Kruse ve Vedat MuriÃ§ Ã¶zel program dahilinde Ã§alÄ±ÅŸtÄ±.Â

Milli takÄ±mlardan dÃ¶nen Altay BayÄ±ndÄ±r, Ferdi KadÄ±oÄŸlu, Miha Zajc Ã§alÄ±ÅŸmaya katÄ±ldÄ±. Nabil Dirar ise yenilenme antrenmanÄ± yaptÄ±. Åžili Milli TakÄ±mÄ±'ndan henÃ¼z dÃ¶nmeyen Mauricio Isla, antrenmana katÄ±lmadÄ±.Â

FenerbahÃ§e, yarÄ±n yapacaÄŸÄ± antrenmanla BtcTurk Yeni Malatyaspor mÃ¼sabakasÄ±nÄ±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼recek.

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