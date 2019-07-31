Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerFenerbahçeMax Kruse'dan Bayern Münih itirafı: 6-1'den sonra...
31.07.2019 - 09:23

Max Kruse'dan Bayern Münih itirafı: 6-1'den sonra...

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Max Kruse, Bayern Münih karşısında alınan 6-1'lik yenilgiyi ZDF'ye değerlendirdi.

Fenerbahçe, Audi Cup yarı finalinde ev sahibi Bayern Münih'e 6-1 mağlup olurken sarı lacivertlilerin tek golünü atan Max Kruse, maç sonu Alman ZDF kanalına röportaj verdi.

Max Kruse, takım olarak henüs hazır olmadıklarının vurgusunu yaparak, "Maçta planladıklarımızı gerçekleştiremedik. Bayern Münih gibi bir takıma karşı böyle hatalar yaparsanız yenilgi kaçınılmaz. Yine de bizim için önemli bir referans oldu bu maç. Eksiklerimizi de gördük, çok çalışmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Fenerbahçe'de Dirar krizi! Ersun Yanal ikna etti...
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Bayern Münih-Fenerbahçe maçı Alman basınına böyle yansıdı...
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Ersun Yanal'dan Galatasaray göndermesi!

Max Krusedan Bayern Münih itirafı: 6-1den sonra...

 

Konyaspor'dan kamp günlüğü paylaşımı!
daha fazla video için
SON DAKİKA
TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

'Yiğit'lik zamanı

'Yiğit'lik zamanı

Carlos coşkusu

Carlos coşkusu

Sol anahtarı

Sol anahtarı

‘Gençlere eşlik etmek, güç veriyor’

‘Gençlere eşlik etmek, güç veriyor’

Sıradaki Haber