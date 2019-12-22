Max Kruse'dan gol itirafı!

Süper Lig'de Beşiktaş'ı 3-1 mağlup eden Fenerbahçe'de gecenin golcülerinden Max Kruse açıklamalarda bulundu

"İnsanların galibiyet beklentisi yüksek oluyor"

"Bu tarz maçlar normal maçlardan daha farklı maçlar, insanların galibiyet beklentisi yüksek oluyor. Ben de bu maçta bir gol attım ve galibiyete katkı sağladım. Çok mutluyum"