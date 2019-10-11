Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerFenerbahçeMax Kruse'dan idmanda gol şov
11.10.2019 - 08:12 |

Max Kruse'dan idmanda gol şov

Bir türlü gol sevinci yaşayamayan Max Kruse, antrenmanlarda coştu. Alman yıldız, son iki idmanda oynanan çift kale maçlarda peş peşe fileleri havalandırdı.

Fenerbahçe’nin bu sezonki 10 numarası olan Kruse, arkadaşlarına yaptığı servisler ve 5 asistlik performansıyla göz doldurdu. Ancak Alman futbolcu, paslarındaki kaliteyi şutlarında yakalayamadı.

Tecrübeli oyuncunun ilk 7 haftadaki 23 şut denemesinden de gol çıkmadı. Max Kruse, bu şanssızlığını kırmak için kolları sıvadı. Alman yıldız idmanlarda bireysel olarak son vuruş ve şut çalışması yapıyor.

Kruse, bunun meyvelerini almaya da başladı. Başarılı oyuncu, önceki akşamki ve dünkü antrenmanlarda oynanan çift kale maçlarda gol şov yaptı. Tecrübeli yıldız, peş peşe ağları havalandırdı. Kruse’nin bu performansı, Ersun Yanal’ı fazlasıyla mutlu etti. Başarılı futbolcu, antrenmanlardaki formunu maçlara da taşımaya kararlı.

Max Krusedan idmanda gol şov

 

    Fernando Muslera UEFA’ya özel açıklamalarda bulundu
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    TÜM HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Cenk Tosun: "Ölüm-kalım maçıydı"

    Cenk Tosun: "Ölüm-kalım maçıydı"

    Şenol Güneş: "Sahamızda biraz zorlandığımız bir gerçek"

    Şenol Güneş: "Sahamızda biraz zorlandığımız bir gerçek"

    Merih Demiral: "EURO 2020'ye gideceğiz"

    Merih Demiral: "EURO 2020'ye gideceğiz"

    Hakan Çalhanoğlu: "Bu galibiyet Mehmetçiklerimize armağan olsun"

    Hakan Çalhanoğlu: "Bu galibiyet Mehmetçiklerimize armağan olsun"

    Sıradaki Haber