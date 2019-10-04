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HaberlerFenerbahçeMax Kruse'ye yapılan transfer teklifi açıkladı
04.10.2019 - 11:45 | | FANATİK

Max Kruse'ye yapılan transfer teklifi açıkladı

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz yaz Werder Bremen'den bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Alman golcü Max Kruse ile ilgili çok konuşulacak bir transfer açıklaması geldi.

 Fenerbahçe'nin geçtiğimiz yaz Werder Bremen'den bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Alman golcü Max Kruse, Sarı Lacivertli kulübe imza atmadan evvel Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt'un da gündemine gelmişti. Alman kulübünün sportif direktörü Fredi Bobic'ten konuyla ilgili olarak aylar sonra çok konuşulacak bir itiraf geldi.

Almanya'da yayım yapan Weser-Kurier gazetesine konuşan 47 yaşındaki futbol adamı, "Fenerbahçe'den önce Max'ın menajeriyle birkaç kez görüştük. Kendisine transfer teklifinde bulunduk ve onu takımımızda görmeyi çok istediğimizi de söyledik. Ancak en nihayetinde futbolcu, menajeriyle birlikte kendisi için en doğru kararı verdi." ifadelerini kullandı.

Max Kruseye yapılan transfer teklifi açıkladı

Max Kruseye yapılan transfer teklifi açıkladı

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