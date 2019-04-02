Mbappe imkansız, Pogba ve Hazard masada

Celal Umut Eren / Skorer Dış Haberler

Yeni sezonda yeniden zirveye çıkmak isteyen Real Madrid, Zinedine Zidane yönetiminde transfer çalışmalarını hızlandırdı.

AS Gazetesi’nde yer alan özel haberde, Real Madrid’in önceliğini Paul Pogba ile Eden Hazard’a verdiği belirtildi. Zidane’ın hayalinin Kylian Mbappe’yi transfer etmek olduğu ancak bu durumun ekonomik açıdan imkansızlıklar taşıdığı kaydedildi.

Bu nedenle eflatun-beyazlıların da önce Manchester United’dan Pogba’yı getireceği ardından Zidane’la çalışmak isteyen Chelsea’li Eden Hazard’ın kadroya katılacağı öne sürüldü.

Her iki futbolcunun da Real Madrid forması giymeye hazır olduğu aktarıldı. Chelsea’nin transfer yasağı nedeniyle izin verilmeyeceği ifade edilen Hazard’ın Zidane’la çalışma fırsatını kaçırmak istemediği vurgulandı.

Pogba’nın da ManU ile sözleşme yenilemeyip, Real Madrid’e gitmek istediği aktarıldı.