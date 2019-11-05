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05.11.2019 - 16:50 |

Mbappe savaşı! Real Madrid...

Transfer dönemine az bir süre kala Real Madrid ve PSG, Kylian Mbappe yarışına başladı. İspanyol devi, Fransız yıldızı isterken, PSG de takımda tutmak için maaşı artıracak.

Avrupa’da ocak ayı transfer dönemine az bir süre kala Kylian Mbappe konusunda büyük bir yarış başladı. Yıldız transferi isteyen Real Madrid, Mbappe konusunda çalışma başlattı. İspanyol kulübü kesenin ağzını açarken, PSG elinden kaçırmamak için çaba harcıyor.

Mbappe’yi takımda tutmak isteyen Fransız ekibi, Neymar’ın aldığı yıllık 40 milyon euroluk maaşı genç oyuncusuna önerecek. Real Madrid de 200 milyon euroyu bulan bir bütçeyle Mbappe’nin kapısını çalacak.

Önce ocak ayı döneminde ardından 2020 yaz transfer döneminde Mbappe konusunda yoğun bir yarış olacak.

Mbappe savaşı Real Madrid...

Mbappe savaşı Real Madrid...

 

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