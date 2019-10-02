Mbaye Diagne: Real Madrid de kimmiş!

Süper Lig'de geçtiğimiz sezon 30 kez fileleri sarsarak gol krallığına ulaşan Mbaye Diagne, yaz transfer döneminin son gününde Galatasaray'dan Club Brugge'e kiralanmıştı. Senegalli golcünün Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'le deplasmanda 2-2 berabere kaldıkları maçın öncesinde Belçika basınına yaptığı açıklamalar ise büyük yankı uyandırdı.

Het Laatste Nieuws gazetesine konuşan golcü oyuncunun "Madrid'de özel bir maç oynayacağız ama bunun beni etkileyeceğini söyleyemem. Ben Juventus'ta oynamış bir futbolcuyum. Bu yüzden forma değiştirmeye ihtiyacım yok. Madrid'e gol atmak mı? Neden olmasın? Hele ki Paris'e yenildiklerini gördükten sonra..." şeklindeki ifadeleri sosyal medyayı salladı.