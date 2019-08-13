13.08.2019 - 09:55| FANATİK
Mbaye Diagne’ye Rusya'dan 10 milyon euro
Galatasaray’ın geçen sezonun bitiminden bu yana satmaya çalıştığı Mbaye Diagne için son teklif Rusya’dan geldi.
Galatasaray'ın bir an önce satmak istediği Diagne'ye sürpriz bir teklif geldi.
Spartak Moskova Cim Bom’un kapısını çalarken, önerilen son rakamın 10 milyon Euro olduğu belirtildi.
Sarı-Kırmızılı yönetimin beklentisi ise 12-13 milyon Euro’luk bir rakam. Taraflar arasında görüşmeler devam ederken, Diagne’nin satılması halinde Galatasaray transferde artıya geçecek.