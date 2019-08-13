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Haberler GalatasarayMbaye Diagne’ye Rusya'dan 10 milyon euro
13.08.2019 - 09:55| FANATİK

Mbaye Diagne’ye Rusya'dan 10 milyon euro

Galatasaray’ın geçen sezonun bitiminden bu yana satmaya çalıştığı Mbaye Diagne için son teklif Rusya’dan geldi.

Galatasaray'ın bir an önce satmak istediği Diagne'ye sürpriz bir teklif geldi.

Spartak Moskova Cim Bom’un kapısını çalarken, önerilen son rakamın 10 milyon Euro olduğu belirtildi.

Sarı-Kırmızılı yönetimin beklentisi ise 12-13 milyon Euro’luk bir rakam. Taraflar arasında görüşmeler devam ederken, Diagne’nin satılması halinde Galatasaray transferde artıya geçecek.

Mbaye Diagne’ye Rusyadan 10 milyon euro

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