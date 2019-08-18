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HaberlerDemir Grup SivassporMecnun Otyakmaz: "Resmi bir teklif yapıldı ama
18.08.2019 - 02:22| AA

Mecnun Otyakmaz: "Resmi bir teklif yapıldı ama

Demir Grup Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, Emre Kılınç için Beşiktaş'ın resmi teklifte bulunduğunu söyledi.

Mecnun Otyakmaz: "Resmi bir teklif yapıldı ama

Demir Grup Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, Emre Kılınç için Beşiktaş'ın resmi teklifte bulunduğunu ancak kulübün menfaatine olmadığı için bu teklifi reddettiklerini söyledi. 

Otyakmaz, Sivasspor'un Beşiktaş'ı 3-0 yendiği maçın ardından Yeni 4 Eylül Stadı çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, karşılaşmada baygınlık geçiren kaleci Mamadou Samassa'nın tomografisinin çekildiğini ve hastanede müşahade altında kalacağını belirtti. 

Sivasspor'un orta saha oyuncusu Emre Kılınç için Beşiktaş'ın resmi teklifinin olup olmadığının sorulması üzerine Otyakmaz, "Resmi bir teklif yapıldı ama Sivasspor'un menfaatine olan bir teklif değildi, teklifi reddetmek durumunda kaldık. Herhangi bir takas söz konusu değil. Ancak belirli bir bonservis olursa bu transferin gerçekleşebileceğini söyledik. Kendileri de o rakamlara yaklaşamadıkları için transfer kapanmış durumda." şeklinde konuştu.

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