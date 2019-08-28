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HaberlerBeşiktaşMedel, Bologna için İtalya'da
28.08.2019 - 11:41

Medel, Bologna için İtalya'da

Beşiktaş'tan ayrılıp Bologna'nın yolunu tutan Gary Medel bu sabah İtalya'ya gitti.

Siyah beyazlı takımda yapılacak transferlerin yanı sıra ayrılıklar da devam ediyor. Son olarak İtalya'nın Bologna takımına transfer olan Gary Medel dün yapılan idman öncesi takıma veda etmişti.

İtalyan gazeteci Di Marzio'nun geçtiği haberde bu sabah İtalya'ya ulaşan Medel'in havalimanından çekilen fotoğrafı da görüldü.

Ünlü gazetecinin duyurduğu haberde Beşiktaş'ın kazanacağı bonservis 2.5 milyon euro belirtildi.

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İşte Medel'in ilk görüntüsü

Medel, Bologna için İtalyada

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