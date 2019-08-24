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24.08.2019 - 15:47| Celal Umut Eren/Skorer Dış Haberler

Medel, Bologna yolunda

Beşiktaş’ta Gary Medel konusunda kritik bir süreç yaşanıyor. İtalya’nın Bologna takımı Şilili futbolcu için transferde somut adımlar atıyor.

Beşiktaş’ta sezon başından bu yana transferdeki durumu netlik kazanmayan Gary Medel konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. İtalya’da yer alan haberlerde,

Bologna’nın Şilili futbolcu için çalışmalar yürüttüğü ve transferin oluşma ihtimalinin kuvvetlendiği belirtildi. 

Sportif Direktör Walter Sabatini’nin bizzat çalışmaların içinde olduğu ve Medel için çalıştığı ifade edildi. Aynı zamanda teknik direktör Sinisa Mihajlovic’in de kadroda görmek istediği 1987 doğumlu orta saha oyuncusu için her an somut adımların atılabileceği kaydedildi. Daha önce Inter forması giyen Medel’in kariyerine yeniden İtalya’da devam etme durumu güçlü bir şekilde belirdi.

 

Medel, Bologna yolunda

 

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Medel, Bologna yolunda

 

 

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