Medel, Bologna yolunda

Beşiktaş’ta sezon başından bu yana transferdeki durumu netlik kazanmayan Gary Medel konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. İtalya’da yer alan haberlerde,

Bologna’nın Şilili futbolcu için çalışmalar yürüttüğü ve transferin oluşma ihtimalinin kuvvetlendiği belirtildi.

Sportif Direktör Walter Sabatini’nin bizzat çalışmaların içinde olduğu ve Medel için çalıştığı ifade edildi. Aynı zamanda teknik direktör Sinisa Mihajlovic’in de kadroda görmek istediği 1987 doğumlu orta saha oyuncusu için her an somut adımların atılabileceği kaydedildi. Daha önce Inter forması giyen Medel’in kariyerine yeniden İtalya’da devam etme durumu güçlü bir şekilde belirdi.