Medel çıldırdı! İtalya’da şok...

Celal Umut Eren / Skorer Dış Haberler

İtalya Serie A’da 4. hafta maçında Bologna evinde Roma’ya son dakikada Dzeko’nun golüyle 2-1 kaybederken, eski Beşiktaşlı Gary Medel kontrolden çıktı. Son dakikada yedikleri mağlubiyet golünün stresiyle de hareket eden Medel, Roma yedek kulübesiyle tartıştı.

Roma takımının yedek kulübesinde abartılı gol sevincinde bulunduğunu gören Şilili futbolcu, direkt olarak sert bir ikazla uyardı. Ancak Roma cephesinden de karşılık gelince tansiyon arttı.

Bologna’da takım arkadaşları tarafından bile zorla durdurulan Medel, çok sert tepkiler verdi. Roma’nın teknik direktör Paulo Fonseca ile de tartışan tecrübeli futbolcu, güne damgasını vurdu.