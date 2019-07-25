Medel'e Messi tarifesi

Onur Dinçer / Skorer Dış Haberler

İki futbolcunun da birbirinin üzerine yürüdüğü, ikisinin de kırmızı kart gördüğü olayla ilgili uzun süredir beklenen karar açıklandı.

CONMEBOL Disiplin Komitesi, her iki futbolcuya da aynı cezayı uygun gördü. Gördükleri kırmızı karttan dolayı 1 maç doğal men cezaları dışında ekstra bir men cezasına gerek görülmedi. Her iki futbolcuya da 1 maç men ve 1500 dolar para cezası kesildi.

Arjantinli yıldız futbolcunun CONMEBOL’u yolsuzlukla suçladığı ifadelerinin disiplin kovuşturmasının konusu yapılmaması dikkat çekti. Saha içindeki olayın daha agresif tarafı olan Beşiktaşlı Medel’in, Barçalı futbolcudan daha ağır bir ceza almaması da dikkat çekti.