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HaberlerBeşiktaşMedel, Beşiktaş'la vedalaştı! Burak ayrılığı açıkladı...
27.08.2019 - 10:47

Medel, Beşiktaş'la vedalaştı! Burak ayrılığı açıkladı...

Beşiktaş'ta Medel dönemi sona erdi. Bologna ile anlaşan Şilili oyuncu, Nevzat Demir Tesisleri'nde takım arkadaşları ve teknik heyetle vedalaştı. Burak Yılmaz da sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Medel'e emekleri için teşekkür etti.

Beşiktaş'ta bir ayrılık daha...

Serie A ekibi Bologna ile anlaşan Gary Medel Nevzat Demir Tesisleri'nde takım arkadaşları ve teknik heyetle vedalaştı.

Burak Yılmaz da yaptığı paylaşımla Gary Medel'in takımdan ayrıldığını açıkladı. Tecrübeli golcü, "Her şey için teşekkürler arkadaşım" notunu düştü.

İtalyan basını, Gary Medel'in bugün Bologna için İtalya'ya giderek sağlık kontrolünden geçeceğini yazmıştı.

Takımla böyle vedalaştı

Medel, Beşiktaşla vedalaştı Burak ayrılığı açıkladı...

İşte o paylaşım

Medel, Beşiktaşla vedalaştı Burak ayrılığı açıkladı...

 

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