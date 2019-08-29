Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerBeşiktaşMedel'in yerine Elneny! İngilizler duyurdu...
29.08.2019 - 15:54| İSTANBUL,(DHA)

Medel'in yerine Elneny! İngilizler duyurdu...

İngiliz Dailymail, Medel'in Bologna'ya gitmesinin ardından Beşiktaş'ın Arsenal'in Mısırlı oyuncusu Elneny'yi kiraladığını duyurdu.

Gary Medel'in takımdan ayrılmasının ardından 6 numara pozisyonu için arayışlarına devam eden Beşiktaş'ta bir iddia da İngiltere'den geldi. Siyah-beyazlı ekibin Arsenal'in Mısırlı orta sahası Mohamed Elneny'i kiraladığı ifade edildi.

İngiltere'nin önde gelen gazetelerinden Dailymail'de yer alan habere göre, siyah-beyazlılar 27 yaşındaki orta saha oyuncusunu sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.

Arsenal Teknik Direktörü Unai Emery de geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Mohammed Elneny'in forma giymesi için takımdan ayrılması gerektiğini ve kendisine bu konuda kolaylık sağlayacaklarını ifade etmişti.

Medelin yerine Elneny İngilizler duyurdu...

İŞTE O HABER:

Medelin yerine Elneny İngilizler duyurdu...

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Hilmi Öksüz: Quaresma ile anlaştık
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Trabzonspor'da Obi Mikel depremi!
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Semih Özsoy: Volkan Demirel ile görüşüldü

 

Minik yetenek frikikten avladı!
daha fazla video için
SON DAKİKA
TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Fransa'dan Galatasaraylı Nzonzi'ye milli davet

Fransa'dan Galatasaraylı Nzonzi'ye milli davet

Türk Telekom'da yeni başkan Yusuf Kıraç oldu

Türk Telekom'da yeni başkan Yusuf Kıraç oldu

Real Madrid'de başantrenör Pablo Laso'nun sözleşmesi uzatıldı

Real Madrid'de başantrenör Pablo Laso'nun sözleşmesi uzatıldı

Yeni FIBA Başkanı Hamane Niang

Yeni FIBA Başkanı Hamane Niang

Sıradaki Haber