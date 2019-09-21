Medipol BaÅŸakÅŸehir, BeÅŸiktaÅŸ'a zor rakip

Ä°ki ekip arasÄ±nda 22'si SÃ¼per Lig, 2'si TÃ¼rkiye KupasÄ±'nda olmak Ã¼zere geride kalan 24 resmi maÃ§tan 7'sini Medipol BaÅŸakÅŸehir, 5'ini BeÅŸiktaÅŸ kazandÄ±; 12 karÅŸÄ±laÅŸma da berabere sonuÃ§landÄ±.Â

Rekabette Medipol BaÅŸakÅŸehir 29, siyah-beyazlÄ±lar ise 27 gol atarken, turuncu-lacivertli ekip rakibiyle oynadÄ±ÄŸÄ± son 17 resmi maÃ§ta sadece 3 kez maÄŸlup oldu.

Lig maÃ§larÄ±

Ä°ki ekip SÃ¼per Lig'de 22 kez karÅŸÄ±laÅŸtÄ±, Medipol BaÅŸakÅŸehir 6, BeÅŸiktaÅŸ 5 galibiyet aldÄ±. Taraflar arasÄ±ndaki 11 maÃ§ta da beraberlik bozulamadÄ±.

Siyah-beyazlÄ±larÄ±n ligdeki toplam 25 golÃ¼ne, turuncu-lacivertli ekip 26 golle yanÄ±t verdi.

Ä°ki ekip arasÄ±nda geÃ§en sezonun son bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde Vodafone Park'ta oynanan mÃ¼cadeleyi siyah-beyazlÄ±lar 2-1 kazanmÄ±ÅŸtÄ±.

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BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n ev sahibi olduÄŸu maÃ§lar

BeÅŸiktaÅŸ ile Vodafone Park'ta karÅŸÄ±laÅŸacak Medipol BaÅŸakÅŸehir, SÃ¼per Lig'de rakibine 12. kez konuk olacak.

Ä°ki takÄ±m arasÄ±nda BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n ev sahipliÄŸinde, 6'sÄ± BJK Ä°nÃ¶nÃ¼ StadÄ±, 3'Ã¼ Vodafone Park, birer de BaÅŸakÅŸehir Fatih Terim StadÄ± ve AtatÃ¼rk Olimpiyat StadÄ±'nda olmak Ã¼zere geride kalan 11 lig maÃ§Ä±nda siyah-beyazlÄ±lar 4, turuncu-lacivertliler 1 galibiyet aldÄ±, 6 mÃ¼sabaka da eÅŸitlikle sonuÃ§landÄ±.

Deplasmanda rakibini 7 maÃ§tÄ±r maÄŸlup edemeyen Medipol BaÅŸakÅŸehir, 9 gol atarken kalesinde 13 gol gÃ¶rdÃ¼.

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