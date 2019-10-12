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12.10.2019 - 20:38 | | AA

Medipol Başakşehir - BTC Turk Yeni Malatyaspor: 1-0

Medipol Başakşehir, hazırlık maçında karşılaştığı BTC Turk Yeni Malatyaspor'u 1-0 yendi.

Medipol Başakşehir - BTC Turk Yeni Malatyaspor: 1-0

Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada hazırlık maçında karşılaştığı BTC Turk Yeni Malatyaspor'u 1-0 yendi.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki antrenman sahasında yapılan mücadelenin ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi. 

İstanbul temsilcisi, Brezilyalı yıldız oyuncusu Robinho'nun 71. dakikada kaydettiği golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.

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