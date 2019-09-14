Medipol Başakşehir-Demir Grup Sivasspor (Maç önü)
Süper Lig'de Medipol Başakşehir sahasında Demir Grup Sivasspor'u ağırlıyor.
Süper Lig'de 3 maçta 3 puan toplayan Medipol Başakşehir, topladığı 4 puanla 8. sırada yer alan Demir Grup Sivasspor'u Fatih Terim Stadı'nda konuk ediyor.
Medipol Başakşehir-Demir Grup Sivasspor: 0-0(Maç henüz başlamadı)
İKİ TAKIMIN 11'İ
BAŞAKŞEHİR: Mert, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Mahmut, Mehmet, Visca, Aleksic, Robinho, Crivelli
SİVASSPOR: Samassa, Marcelo, Caner, Aaron, Uğur, Hakan, Mert Hakan, Cofie, Erdoğan, Emre, Yatabare
Epureanu 6 ay 11 gün sonra
Medipol Başakşehir'in tecrübeli stoperi Alexander Epureanu tam 6 ay 11 gün sonra sahalara dönüyor. Son olarak 3 Mart 2019'da oynanan Yeni Malatyaspor mücadelesinde sahaya çıkan Epureanu, yeni partneri Martin Skrtel'le birlikte ilk kez beraber sahaya çıktı.
Başakşehirli Robinho bu maçta ilk 11'de yer alıyor. Yıldız futbolcunun Milan formasıyla Lazio'ya attığı golü izliyoruz