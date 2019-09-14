Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerBasaksehirMedipol Başakşehir-Demir Grup Sivasspor (Maç önü)
14.09.2019 - 16:20 |

Medipol Başakşehir-Demir Grup Sivasspor (Maç önü)

Süper Lig'de Medipol Başakşehir sahasında Demir Grup Sivasspor'u ağırlıyor.

Medipol Başakşehir-Demir Grup Sivasspor (Maç önü)

Süper Lig'de 3 maçta 3 puan toplayan Medipol Başakşehir, topladığı 4 puanla 8. sırada yer alan Demir Grup Sivasspor'u Fatih Terim Stadı'nda konuk ediyor.

Medipol Başakşehir-Demir Grup Sivasspor: 0-0(Maç henüz başlamadı)

İKİ TAKIMIN 11'İ

BAŞAKŞEHİR: Mert, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Mahmut, Mehmet, Visca, Aleksic, Robinho, Crivelli

SİVASSPOR: Samassa, Marcelo, Caner, Aaron, Uğur, Hakan, Mert Hakan, Cofie, Erdoğan, Emre, Yatabare

Epureanu 6 ay 11 gün sonra

Medipol Başakşehir'in tecrübeli stoperi Alexander Epureanu tam 6 ay 11 gün sonra sahalara dönüyor. Son olarak 3 Mart 2019'da oynanan Yeni Malatyaspor mücadelesinde sahaya çıkan Epureanu, yeni partneri Martin Skrtel'le birlikte ilk kez beraber sahaya çıktı.

Başakşehirli Robinho bu maçta ilk 11'de yer alıyor. Yıldız futbolcunun Milan formasıyla Lazio'ya attığı golü izliyoruz

 

    Sonia Maria'dan ses getiren paylaşım!
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    TÜM HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Liverpool-Newcastle: 3-1

    Liverpool-Newcastle: 3-1

    Galatasaray'da gözler Şampiyonlar Ligi'ne çevrildi

    Galatasaray'da gözler Şampiyonlar Ligi'ne çevrildi

    Galatasaray'dan potaya takviye

    Galatasaray'dan potaya takviye

    Kasımpaşa'dan 'spiker' açıklaması

    Kasımpaşa'dan 'spiker' açıklaması

    Sıradaki Haber