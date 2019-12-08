08.12.2019 - 15:45 |
Yukatel Denizlispor - Medipol Başakşehir (CANLI)
Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Yukatel Denizlispor'la karşılaşıyor.
Süper Lig'in 14. hafta mücadelesinde Denizlispor evinde Medipol Başakşehir'i ağırlayor.
Denizli Atatürk Stadı'nda saat 16.30'da başlayan karşılaşmayı hakem Alper Ulusoy yönetiyor.
Y. Denizlispor - M. Başakşehir: 0-0 (İLK YARI OYNANIYOR)
İLK 11'LER
Denizlispor: Stachowiak, Lopes, Mustafa, Oğuz, Zeki, Sackey, Murawski, Sacko, Olcay, Barrow, Rodallega
Başakşehir: Mert, Clichy, Epureanu, Ponck, Caiçara, Mehmet Topal, İrfan Can, Aleksic, Elia, Visca, Demba Ba