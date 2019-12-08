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08.12.2019 - 15:45 |

Yukatel Denizlispor - Medipol Başakşehir (CANLI)

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Yukatel Denizlispor'la karşılaşıyor.

Yukatel Denizlispor - Medipol Başakşehir (CANLI)

Süper Lig'in 14. hafta mücadelesinde Denizlispor evinde Medipol Başakşehir'i ağırlayor.

Denizli Atatürk Stadı'nda saat 16.30'da başlayan karşılaşmayı hakem Alper Ulusoy yönetiyor.

Y. Denizlispor - M. Başakşehir: 0-0 (İLK YARI OYNANIYOR)

 İLK 11'LER

Denizlispor: Stachowiak, Lopes, Mustafa, Oğuz, Zeki, Sackey, Murawski, Sacko, Olcay, Barrow, Rodallega

Başakşehir: Mert, Clichy, Epureanu, Ponck, Caiçara, Mehmet Topal, İrfan Can, Aleksic, Elia, Visca, Demba Ba

Yukatel Denizlispor - Medipol Başakşehir (CANLI)

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