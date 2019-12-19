Medipol-Başakşehir-Hekimoğlu Trabzon: 2-0
Ziraat Türkiye Kupası'nda Medipol Başakşehir, Hekimoğlu Trabzonspor'u 2-0 mağlup ederek tur atladı. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan maçta Demba Ba bir gol kaydetti. İlk maçı Başakşehir 1-0 kazanmıştı.
İlk maçı 1-0 kazanan Medipol Başakşehir rövanşta Hekimoğlu Trabzonspor'u konuk etti. Saat 16.30'da başlayan maçı Başakşehir 2-0 kazandı.
Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadelede golleri 54. dakikada Demba Ba ve 88'de Muhammet Arslantaş kaydetti.
Stat: Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: Bahattin Şimşek, Mustafa Savranlar, Bilal Gölen
Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Muhammed Emin Sarıkaya, Mahmut Tekdemir (Dk. 42 Clichy), Vieira, Aziz Eraltay, Gökhan İnler, Azubuike, Robinho (Dk. 72 Aleksic), Berkay Özcan, Kerim Frei, Demba Ba (Dk. 78 Muhammet Arslantaş)
Hekimoğlu Trabzon: Bekir Demircan (Dk. 70 Onur Küçük), Bahadır Erol, Talha Yazgan, Volkan Altınsoy, Miraç Acer, Samet Yalçın, Taha Gür (Dk. 58 Ali Aydemir), Mertcan Çam, Musa Caner Aktaş (Dk. 59 Muhammet Haşim Çoban), Hakan Yavuz, Taha Balcı
Goller: Dk. 54 Demba Ba, Dk. 88 Muhammet Arslantaş (Penaltıdan) (Medipol Başakşehir)
Sarı kartlar: Dk. 28 Robinho, Dk. 69 Vieira (Medipol Başakşehir), Dk. 86 Miraç Acer (Hekimoğlu Trabzon)
Maçtan dakikalar
26. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Robinho’nun sert vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Bekir oyun alanına çeldi.
33. dakikada ceza sahası içi sol çaprazdan Robinho’nun şutunda meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.
54. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Gökhan İnler'in pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Demba Ba, ayak içiyle yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı köşeden ağlarla buluşturdu: 1-0
86. dakikada ev sahibi takım penaltı kazandı. Berkay'ın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Aleksic, şutunu çekti. Kaleye yönelen topa Miraç Acer'in eliyle müdahale ettiğini belirleyen maçın hakemi Bahattin Şimşek penaltı noktasını gösterdi. 88'inci dakikada penaltıyı kullanan Muhammet Arslantaş, topu filelere gönderdi: 2-0
Medipol Başakşehir, rakibini 2-0 yenerek kupada adını son 16 turuna yazdırdı.