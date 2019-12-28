28.12.2019 - 16:51 |
Medipol Başakşehir - Kasımpaşa (CANLI)
Medipol Başakşehir, Süper Lig'de ilk yarının son haftasında Kasımpaşa ile karşılaşıyor.
Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Medipol Başakşehir, Kasımpaşa'yı ağırlıyor.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 17.30'da başlayan karşılaşmayı, hakem Atilla Karaoğlan yönetiyor.
Başakşehir - Kasımpaşa: 2-0 (İLK YARI OYNANIYOR)
GOL: 4' Demba Ba, 6' Crivelli (Başakşehir)
Geçen hafta deplasmanda İstikbal Mobilya Kayserispor'u yenerek 2 maç sonra kazanan turuncu-lacivertli takım, son 14 müsabakada rakiplerine mağlup olmadı. İstanbul temsilcisi, haftaya 30 puanla ikinci sırada girdi.
İLK 11'LER
Başakşehir: Mert, Caiçara, Ponck, Epureanu, Clichy, İrfan Can, Mehmet Topal, Visca, Demba Ba, Elia, Crivelli
Kasımpaşa: Fatih, Fernandes, Veysel, Ben Youssef, Popov, Karim Hafez, Aytaç, Hajradinovic, Quaresma, Koita, Thiam