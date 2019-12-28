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28.12.2019 - 16:51 |

Medipol Başakşehir - Kasımpaşa (CANLI)

Medipol Başakşehir, Süper Lig'de ilk yarının son haftasında Kasımpaşa ile karşılaşıyor.

Medipol Başakşehir - Kasımpaşa (CANLI)

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Medipol Başakşehir, Kasımpaşa'yı ağırlıyor.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 17.30'da başlayan karşılaşmayı, hakem Atilla Karaoğlan yönetiyor.

Başakşehir - Kasımpaşa: 2-0 (İLK YARI OYNANIYOR)

GOL: 4' Demba Ba, 6' Crivelli (Başakşehir)

Geçen hafta deplasmanda İstikbal Mobilya Kayserispor'u yenerek 2 maç sonra kazanan turuncu-lacivertli takım, son 14 müsabakada rakiplerine mağlup olmadı. İstanbul temsilcisi, haftaya 30 puanla ikinci sırada girdi.

İLK 11'LER

Başakşehir: Mert, Caiçara, Ponck, Epureanu, Clichy, İrfan Can, Mehmet Topal, Visca, Demba Ba, Elia, Crivelli

Kasımpaşa: Fatih, Fernandes, Veysel, Ben Youssef, Popov, Karim Hafez, Aytaç, Hajradinovic, Quaresma, Koita, Thiam

Medipol Başakşehir - Kasımpaşa (CANLI)

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