Medipol BaÅŸakÅŸehir, Olympiakos maÃ§Ä±na hazÄ±r

Medipol BaÅŸakÅŸehir, UEFA Åžampiyonlar Ligi 3. eleme turu rÃ¶vanÅŸÄ±nda yarÄ±n Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile deplasmanda oynayacaÄŸÄ± maÃ§Ä±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± tamamladÄ±.Â

Georgios Karaiskakis StadÄ±'nda teknik direktÃ¶r Okan Buruk yÃ¶netiminde gerÃ§ekleÅŸtirilen idmanÄ±n ilk 15 dakikasÄ± basÄ±n mensuplarÄ±na aÃ§Ä±k tutuldu.Â

Antrenman Ã¶ncesi toplu fotoÄŸraf Ã§ekimi gerÃ§ekleÅŸtirilirken, kulÃ¼p baÅŸkanÄ± GÃ¶ksel GÃ¼mÃ¼ÅŸdaÄŸ ile Ã¼st dÃ¼zey yÃ¶netici Mustafa ErÃ¶ÄŸÃ¼t de Ã§alÄ±ÅŸmayÄ± izledi.Â

KoÅŸuyla baÅŸlayan idman, pas Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±yla devam etti. AntrenmanÄ±n basÄ±na kapalÄ± bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde ise Olympiakos mÃ¼sabakasÄ±nÄ±n taktik provasÄ±nÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.Â

Eksikler

Turuncu-lacivertli takÄ±m, 20 kiÅŸilik oyuncu kadrosu ile hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± tamamladÄ±. Kart cezalÄ±sÄ± Ä°rfan Can Kahveci ile sakatlÄ±klarÄ± bulunan Mahmut Tekdemir ve GÃ¶khan Ä°nler, Atina'ya getirilmemiÅŸti.Â

Okan Buruk, geniÅŸ kadrosundaki Stefano Napoleoni, MevlÃ¼t ErdinÃ§, Muhammet Demir ve Furkan Soyalp gibi isimleri de maÃ§ kadrosuna dahil etmedi.Â

Olympiakos-Medipol BaÅŸakÅŸehir maÃ§Ä±, Georgios Karaiskakis StadÄ±'nda yarÄ±n saat 21.30'da baÅŸlayacak. Ä°stanbul'da oynanan ilk karÅŸÄ±laÅŸmayÄ± Yunan ekibi 1-0 kazanmÄ±ÅŸtÄ±.

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