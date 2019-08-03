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03.08.2019 - 15:47| AA

Medipol Başakşehir-Olympiakos maçına İsrailli hakem

Medipol Başakşehir'in Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile yapacağı UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçını İsrailli hakem Orel Grinfeld yönetecek.

Medipol Başakşehir-Olympiakos maçına İsrailli hakem

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, 7 Ağustos Çarşamba günü 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak karşılaşmada Grinfeld'in yardımcılıklarını Roy Hassan ve Idan Yarkoni yapacak.

Karşılaşmada 4. hakem görevini ise Eitan Shmuelevitz üstlenecek.

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