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26.11.2019 - 16:29 | | İSTANBUL (AA)

Medipol Başakşehir, Roma'ya hazırlanıyor

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nda 28 Kasım Perşembe günü sahasında İtalya temsilcisi Roma ile yapacağı 5. hafta maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Medipol Başakşehir, Roma'ya hazırlanıyor

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. İdman, pas çalışmalarının ardından çift kale maçla sona erdi.

Medipol Başakşehir, yarın yapacağı antrenmanla Roma maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

 

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