24.09.2019 - 16:50 | | İSTANBUL (AA)
Medipol Başakşehir'de Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları
Süper Lig'in 6. haftasında 27 Eylül Cuma günü Çaykur Rizespor ile karşılaşacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarına başladı.
Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı.
5'e 2 pas oyunuyla devam eden antrenman pas ve şut çalışmasıyla sona erdi. Medipol Başakşehir hazırlıklarına yarın akşam yapacağı idmanla devam edecek.