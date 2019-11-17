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17.11.2019 - 20:52 |

Medipol BaÅŸakÅŸehir'de Galatasaray hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±!

Medipol BaÅŸakÅŸehir, Galatasaray'la deplasmanda oynayacaÄŸÄ± maÃ§Ä±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼.Â

Medipol BaÅŸakÅŸehir'de Galatasaray hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±!

Medipol BaÅŸakÅŸehir, SÃ¼per Lig'in 12. haftasÄ±nda 22 KasÄ±m Cuma gÃ¼nÃ¼ Galatasaray'la deplasmanda oynayacaÄŸÄ± maÃ§Ä±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼.Â 

KulÃ¼pten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, BaÅŸakÅŸehir Fatih Terim StadÄ±'nÄ±n yanÄ±ndaki sahada teknik direktÃ¶r Okan Buruk yÃ¶netiminde gerÃ§ekleÅŸtirilen antrenmana futbolcularÄ±n, Ä±sÄ±nmayla baÅŸladÄ±ÄŸÄ± belirtildi.Â 

Pas Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±yla devam eden idmanÄ±n, orta-ÅŸut Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±yla sona erdiÄŸi kaydedildi.Â 

Medipol BaÅŸakÅŸehir, yarÄ±n akÅŸam yapacaÄŸÄ± antrenmanla Galatasaray maÃ§Ä± hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼recek.

Medipol BaÅŸakÅŸehirde Galatasaray hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±

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