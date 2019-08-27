Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerBasaksehirMedipol Başakşehir'de Gençlerbirliği maçı hazırlıkları
27.08.2019 - 21:21| İSTANBUL (AA) -

Medipol Başakşehir'de Gençlerbirliği maçı hazırlıkları

 Medipol Başakşehir Futbol Takımı, Süper Lig'in 3. haftasında 1 Eylül Pazar günü deplasmanda Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarını çift idmanla sürdürdü.

Medipol Başakşehir'de Gençlerbirliği maçı hazırlıkları

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre idmanlar Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki antrenman sahasında gerçekleştirildi.

Futbolcular, günün ilk antrenmanında denge ve koordinasyon çalışması üzerinde durdu. Akşam idmanı ise topla yapılan ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcular, 5'e 2 top kapmanın ardından çift kale maçla antrenmanı tamamladı.

Medipol Başakşehir, yarın yapacağı idmanla çalışmalarına devam edecek.

İsmail Kartal: "Baktım 1 kişi eksik, El Kebir. Otobüs şoförüne yürü dedim"
daha fazla video için
SON DAKİKA
TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Medipol Başakşehir'de Gençlerbirliği maçı hazırlıkları

Medipol Başakşehir'de Gençlerbirliği maçı hazırlıkları

El Kabir ameliyat oldu

El Kabir ameliyat oldu

Erkan Sözeri: “Hayatımda ilk defa futbol adına özür diliyorum”

Erkan Sözeri: “Hayatımda ilk defa futbol adına özür diliyorum”

Kayserispor'da Galatasaray hazırlıkları devam ediyor

Kayserispor'da Galatasaray hazırlıkları devam ediyor

Sıradaki Haber