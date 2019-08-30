Medipol Başakşehir'de Gençlerbirliği maçı hazırlıkları

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki antrenman sahasında teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen idman dinamik ısınma ile başladı.

Antrenman, 5'e 2 pas oyununun ardından orta şut çalışmasıyla sona erdi.

Medipol Başakşehir, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına yarın sabah yapacağı antrenmanla devam edecek.