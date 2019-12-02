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02.12.2019 - 15:32 | | İSTANBUL (AA)

Medipol Başakşehir'de Hekimoğlu hazırlıkları

Medipol Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası'nda 4 Aralık Çarşamba günü deplasmanda Hekimoğlu Trabzon ile yapacağı 5. tur ilk maçının hazırlıklarına başladı.

Medipol Başakşehir'de Hekimoğlu hazırlıkları

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, Antalyaspor maçında forma giyen oyuncuların yenilenme çalışması yaptığı belirtildi.

Diğer futbolcuların ısınma hareketleri ve pas çalışmasının ardından çift kale maç oynadığı aktarıldı.

Turuncu-lacivertli takım, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve maç için Trabzon'a hareket edecek.

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