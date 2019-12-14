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14.12.2019 - 15:33 | | İSTANBUL (AA)

Medipol Başakşehir'de Konya mesaisi

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 15. haftasında 16 Aralık Pazartesi günü İttifak Holding Konyaspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Medipol Başakşehir'de Konya mesaisi

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenmana turuncu-lacivertli futbolcuların, pas ve pres çalışmasıyla başladığı belirtildi. Antrenmanın çift kale maçla tamamlandığı kaydedildi.

Medipol Başakşehir, İttifak Holding Konyaspor maçının hazırlıklarını yarın tesislerinde yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

 

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