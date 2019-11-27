Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerUefa Avrupa Ligi HaberleriMedipol Başakşehir'de Roma hazırlıkları tamam
27.11.2019 - 20:41 | | İSTANBUL (İHA)

Medipol Başakşehir'de Roma hazırlıkları tamam

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi J Grubu 5. haftasında karşı karşıya geleceği Roma maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Medipol Başakşehir'de Roma hazırlıkları tamam

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi J grubu 5. maçında yarın sahasında oynayacağı Roma müsabakası hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan idman ısınma ile başladı. 5’e 2 top kapma yapan turuncu-lacivertli futbolcular, pas çalışması gerçekleştirdi.

Başakşehirli futbolcular, antrenmanın basına kapalı kısmında ise Roma maçının taktik hazırlığını yaptı.

Sakatlığı bulunan Mahmut Tekdemir ve Uğur Uçar antrenmana katılmadı.

Medipol Başakşehir'de Roma hazırlıkları tamam
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Türkoğlu: Olimpiyatlara katılacağımıza inanıyorum

Türkoğlu: Olimpiyatlara katılacağımıza inanıyorum

Getafe cephesi korkmuyor! 'Zafer kazanacağız'

Getafe cephesi korkmuyor! 'Zafer kazanacağız'

Red Bull ve Toro Ross, Honda ile sözleşme uzattı

Red Bull ve Toro Ross, Honda ile sözleşme uzattı

Karaman, Getafe öncesi konuştu! 'Kendimizi Kaf dağında görmeyeceğiz'

Karaman, Getafe öncesi konuştu! 'Kendimizi Kaf dağında görmeyeceğiz'

Sıradaki Haber