17.09.2019 - 15:52 | | Ä°STANBUL (AA)
Medipol BaÅŸakÅŸehir'de Roma maçÄ± hazÄ±rlÄ±klarÄ±
Medipol BaÅŸakÅŸehir, UEFA Avrupa Ligi J Grubu ilk haftasÄ±nda 19 EylÃ¼l PerÅŸembe gÃ¼nÃ¼ deplasmanda Ä°talya'nÄ±n Roma takÄ±mÄ±yla yapacaÄŸÄ± maÃ§Ä±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼.Â
Turuncu-lacivertli kulÃ¼pte yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, BaÅŸakÅŸehir Fatih Terim StadÄ±'nÄ±n yanÄ±nda bulunan sahadaki idman, teknik direktÃ¶r Okan Buruk yÃ¶netiminde gerÃ§ekleÅŸtirildi.
IsÄ±nma hareketleriyle baÅŸlayan idman, 5'e 2 pas ve top kapma oyunuyla devam etti. Antrenman, taktik Ã§alÄ±ÅŸmayla sona erdi.
Medipol BaÅŸakÅŸehir, Roma ile oynayacaÄŸÄ± maÃ§ iÃ§in yarÄ±n Ä°talya'ya gidecek ve TSÄ° 20.30'da maÃ§Ä±n oynanacaÄŸÄ± statta yapacaÄŸÄ± antrenmanla hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± tamamlayacak.