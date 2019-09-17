Futbol

MÄ°LLÄ°YET ANA SAYFA
HaberlerBasaksehirMedipol BaÅŸakÅŸehir'de Roma maçÄ± hazÄ±rlÄ±klarÄ±
17.09.2019 - 15:52 | | Ä°STANBUL (AA)

Medipol BaÅŸakÅŸehir'de Roma maçÄ± hazÄ±rlÄ±klarÄ±

Medipol BaÅŸakÅŸehir, UEFA Avrupa Ligi J Grubu ilk haftasÄ±nda 19 EylÃ¼l PerÅŸembe gÃ¼nÃ¼ deplasmanda Ä°talya'nÄ±n Roma takÄ±mÄ±yla yapacaÄŸÄ± maÃ§Ä±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼.Â

Medipol BaÅŸakÅŸehir'de Roma maçÄ± hazÄ±rlÄ±klarÄ±

Turuncu-lacivertli kulÃ¼pte yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, BaÅŸakÅŸehir Fatih Terim StadÄ±'nÄ±n yanÄ±nda bulunan sahadaki idman, teknik direktÃ¶r Okan Buruk yÃ¶netiminde gerÃ§ekleÅŸtirildi.

IsÄ±nma hareketleriyle baÅŸlayan idman, 5'e 2 pas ve top kapma oyunuyla devam etti. Antrenman, taktik Ã§alÄ±ÅŸmayla sona erdi.

Medipol BaÅŸakÅŸehir, Roma ile oynayacaÄŸÄ± maÃ§ iÃ§in yarÄ±n Ä°talya'ya gidecek ve TSÄ° 20.30'da maÃ§Ä±n oynanacaÄŸÄ± statta yapacaÄŸÄ± antrenmanla hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± tamamlayacak.

Andrew Henderson bu kez amacÄ±na ulaÅŸamadÄ±!
daha fazla video iÃ§in
SON DAKÄ°KA
TÜM HABERLER

Ä°lginizi Çekebilecek DiÄŸer Haberler

Fenerbahçe'den TFF'ye resmi baÅŸvuru

FenerbahÃ§e'den TFF'ye resmi baÅŸvuru

Emmanuel Emenike resmen Westerlo'da!

Emmanuel Emenike resmen Westerlo'da!

Bolusporâ€™un yeni forma sponsoru Eminevim

Bolusporâ€™un yeni forma sponsoru Eminevim

Fabio Caressa: Eljif Elmas büyük gelecek vadediyor

Fabio Caressa: Eljif Elmas bÃ¼yÃ¼k gelecek vadediyor

SÄ±radaki Haber