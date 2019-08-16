16.08.2019 - 11:55| Ä°STANBUL (AA)
Medipol BaÅŸakÅŸehir'e MHK'den bilgilendirme toplantÄ±sÄ±
Medipol BaÅŸakÅŸehir'de 2019-2020 sezonu Ã¶ncesinde teknik ekip ve oyuncular iÃ§in TÃ¼rkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafÄ±ndan deÄŸiÅŸen oyun kurallarÄ± ile ilgili bilgilendirme toplantÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±.Â
Turuncu-lacivertli kulÃ¼pten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "FutbolcularÄ±mÄ±z ve teknik heyetimiz, SÃ¼per Lig'de 2019-2020 sezonu Ã¶ncesi oyun kurallarÄ± deÄŸiÅŸiklikleri hakkÄ±nda bilgilendirildi. VAR KoordinatÃ¶rÃ¼ ve Hakem Ä°ÅŸleri MÃ¼dÃ¼rÃ¼ BarÄ±ÅŸ ÅžimÅŸek ile Hakem GeliÅŸim DanÄ±ÅŸmanÄ± BurÃ§in Keskin, eÄŸitim sonrasÄ±nda oyuncularÄ±mÄ±zÄ±n merak edilen sorularÄ±nÄ± da yanÄ±tladÄ±." ifadeleri yer aldÄ±.
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