Medipol BaÅŸakÅŸehir'e MHK'den bilgilendirme toplantÄ±sÄ±

Turuncu-lacivertli kulÃ¼pten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "FutbolcularÄ±mÄ±z ve teknik heyetimiz, SÃ¼per Lig'de 2019-2020 sezonu Ã¶ncesi oyun kurallarÄ± deÄŸiÅŸiklikleri hakkÄ±nda bilgilendirildi. VAR KoordinatÃ¶rÃ¼ ve Hakem Ä°ÅŸleri MÃ¼dÃ¼rÃ¼ BarÄ±ÅŸ ÅžimÅŸek ile Hakem GeliÅŸim DanÄ±ÅŸmanÄ± BurÃ§in Keskin, eÄŸitim sonrasÄ±nda oyuncularÄ±mÄ±zÄ±n merak edilen sorularÄ±nÄ± da yanÄ±tladÄ±." ifadeleri yer aldÄ±.

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