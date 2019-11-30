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30.11.2019 - 13:49 |

Medipol Başakşehir'in konuğu Antalyaspor

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 13. haftasında yarın sahasında Antalyaspor'u ağırlayacak.

Medipol Başakşehir'in konuğu Antalyaspor

Lige kötü bir başlangıç yapan ancak son 10 haftada mağlubiyet yüzü görmeyen turuncu-lacivertliler, haftaya 22 puanla girdi.

Son 5 maçından 4'ünü yitiren, birinde berabere kalan Antalyaspor ise 12 puanla düşme hattında yer alıyor.

Medipol Başakşehir ile Antalyaspor arasında Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 16.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Serkan Tokat yönetecek.

Turuncu-lacivertli ekipte, sakatlığı devam eden Brezilyalı futbolcu Junior Caiçara ve Uğur Uçar'ın Antalyaspor karşısında forma giymesi beklenmezken, Mahmut Tekdemir'in durumu belirsizliğini koruyor.

 

Muhabir Saati - Serdar Sarıdağ
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