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30.07.2019 - 23:19| AA

Medipol Başakşehir'in rakibi Olympiakos oldu!

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Medipol Başakşehir'in rakibi Viktoria Plzen'i eleyen Olympiakos oldu.

Medipol Başakşehir'in rakibi Olympiakos oldu!

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda oynanan rövanş maçlarının ardından 7 takım bir üst tura yükseldi. 

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının 2. ön eleme turu rövanşında 7 müsabaka yapıldı. Golsüz sona eren ilk maçın rövanşında Çekya'nın Viktoria Plzen takımını 4-0 yenen Yunan ekibi Olympiakos, Medipol Başakşehir'in 3. ön eleme turundaki rakibi oldu.

Olympiakos'un yanı sıra Kıbrıs Rum Kesimi'nden APOEL, Romanya'nın Cluj, İskoçya'nın Celtic, İsviçre'nin Basel, Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb, Macaristan'ın Ferencvaros takımları tur atlamayı başardı. 

İki maçta alınan sonuçlar şöyle:

 Olympiakos (Yunanistan) - Viktoria Plzen (Çekya): 0-0, 4-0 

Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Saburtalo (Gürcistan): 2-0, 3-0 

Basel (İsviçre) - PSV Eindhoven (Hollanda): 2-3, 2-1 

Valletta (Malta) - Ferencvaros (Macaristan): 1-3, 1-1

 APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi) - Sutjeska (Karadağ): 1-0, 3-0 

Maccabi Tel-Aviv (İsrail) - Cluj (Romanya): 0-1, 2-2 

Nomme Kalju (Estonya) - Celtic (İskoçya): 0-5, 0-2

Çaykur Rizespor: 2 - Antalyaspor: 2 (Hazırlık Maçı)
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