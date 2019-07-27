Transferde Ã§ok Ã¶nemli hamleler gerÃ§ekleÅŸtirdiklerini belirten deneyimli Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rÄ±cÄ±, "Transferleri erkenden yapÄ±yoruz. Neredeyse yÃ¼zde 95'ini tamamladÄ±k. Sadece 1-2 bÃ¶lgeye takviye gerÃ§ekleÅŸtireceÄŸiz. YabancÄ± golcÃ¼ arayÄ±ÅŸlarÄ±mÄ±z var, listemizde 3 isim bulunuyor. Erkenden kadroyu kurmamÄ±z bÃ¼yÃ¼k avantaj. Rakiplerimize gÃ¶re bir adÄ±m Ã¶nde olduÄŸumuzu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum" dedi.Â

Ä°leriye yÃ¶nelik genÃ§ futbolcularÄ± da mevcut kadrolarÄ±nda barÄ±ndÄ±rdÄ±klarÄ±nÄ± belirten Mehmet AltÄ±parmak, "Yeni transferlerimizle elimizdeki oyuncular Ã§abucak kaynaÅŸtÄ±. BirÃ§ok eksik bÃ¶lgemizi tamamladÄ±k. Pazartesi gÃ¼nÃ¼ TÃ¼rkmenistan ekibi Ahal ile 1 AÄŸustos PerÅŸembe gÃ¼nÃ¼ ise Azerbaycan temsilcisi SumqayÄ±t'la maÃ§ yapacaÄŸÄ±z. 6 AÄŸustos'ta KÄ±zÄ±lcahamam kampÄ± bitecek ve 7 AÄŸustos'la Ankara'da Galatasaray'la SÃ¼per Kupa finaline Ã§Ä±kacaÄŸÄ±z. En iyi ÅŸekilde hazÄ±rlanÄ±yoruz. YaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z verimli Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± alacaÄŸÄ±z" diye konuÅŸtu.Â

YASAK Ä°Ã‡Ä°N ÃœÃ‡ TAKSÄ°T TEKLÄ°FÄ°

Akhisarspor'da eski teknik direktÃ¶r Cihat Arslan ve ekibine olan yaklaÅŸÄ±k 600 bin TL borÃ§ nedeniyle meydana gelen transfer yasaÄŸÄ±yla ÅŸoke olan yÃ¶netim, Arslan'Ä±n avukatÄ±na parayÄ± 3 taksitle Ã¶deme teklifinde bulundu. Daha Ã¶nce anlaÅŸtÄ±ÄŸÄ± futbolculardan Burhan EÅŸer, Tolga ÃœnlÃ¼, GÃ¶khan DeÄŸirmenci, Erhan Ã‡elenk, Elmar Bjarnason ve BertuÄŸ Bayar'Ä±n lisanslarÄ±nÄ± Ã§Ä±karan yeÅŸil-siyahlÄ±lar, dÃ¼n Ã¶ÄŸleden sonra konulan yasaÄŸÄ±nÄ±n ardÄ±ndan son transferlerden Ergin KeleÅŸ ve UÄŸur Arslan Kuru'nun lisanslarÄ±nÄ± ise yetiÅŸtiremedi.