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09.11.2019 - 13:06 | | İSTANBUL (AA)

Mehmet Baturalp mezarı başında anıldı

Türk basketbolunun önemli isimlerinden, eski Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı kaptanı ve milli basketbolcu Mehmet Baturalp, vefatının ikinci yılında anıldı.

Mehmet Baturalp mezarı başında anıldı

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Karacaahmet Mezarlığı'nda kabri başında gerçekleştirilen anma törenine, Baturalp ailesinin yanı sıra Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan ve Fenerbahçe Beko Basketbol Takım Menajeri Cenk Renda ile sevenleri katıldı.

Anma töreninde merhum Mehmet Baturalp için mezarı başında dualar okundu.

 

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