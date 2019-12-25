Mehmet Demirkol: Alın size skandal. Skandal budur

İşte Mehmet Demirkol'un yaptığı açıklamalar;

Ahmet Nur Çebi ve Fatih Terim'in hangi açıklamaları yaptığını biliyorum ancak cezayı gerektiren nedir? Fatih Terim'in maç sonu yaptığı açıklamalarda ceza alacak bir şey yok. Ahmet Nur Çebi, 'Memnunsanız çıkın, memnunum deyin ama ben utanırım çünkü memnun olmamanız lazım.' diyor. Ne var bunda ceza alacak ben anlamadım. Hakemler çarşamba öğlen açıklanacak. Bakalım Cüneyt Çakır, Mete Kalkavan önümüzdeki hafta herhangi bir maça atanacak mı? Bence vermeyecekler.

MAÇ SONUNDA AÇIKLAMALARI LAZIM

Sevki gerektirecek hiçbir şey yok, hakaret yok, iftira yok, yalan yok. Burada hata var diyor. Çıkın memnunsanız açıklayın biz utanalım. Siz memnun değilseniz açıklayın diyor. Sevki yaparken diyeceksin ki şu şu şu sözlerden dolayı sevk edilmiştir. Bize şefaflık lazım. Maç sonunda hemen açıklamaları lazım. Karar devamdır diye bir zarar olmaz. İki gündür bir tane pozisyon konuşuluyor. Yazık günah!

SKANDAL KARAR VERDİM DER!

Hakeme sonradan pozisyonlarını izletsek skandal karar verdim der. Ümit hoca misal Trabzon maçında VAR'a rağmen gol pozisyonunda ki golü görmemiş ama eve gidince görmüş. Alın size skandal. Skandal budur. Serdar Aziz'in pozisyonunda Cüneyt görmeyebilir. VAR'dan istemesi lazımdı. Zor pozisyon duruyor.

KATILMIYORUM AMA CEZA VERİLECEK BİR ŞEY YOK

Burak Yılmaz, Alper Ulusoy 10 defa 'Sen gir oyna' diyor. Acaba Alper Ulusoy, Cüneyt Çakır'a 'hocam Burak'a sarı kart göster' demiş midir? Benim en çok merak ettiğim bu. Aksi bir şey düşünemem. Bunun için de Fatih Terim'in, Ahmet Nur Cebi'nin söylediği hiçbir şey. Fatih hocanın söylediklerinin yüzde 99'ına katılmıyorum ama ceza verilecek bir şey yok.

LİGİ BÜYÜK ORAN DA KOPARMIŞLARDI

Trabzonspor Ekuban'ı, Nwakaeme ve Sörloth'un yanına koyduğu zaman aldığı performansı, Sturridge'tan daha alamadı, orası eksik kalıyor. Nwakaeme-Sörloth, takım zaten ikisi. Trabzonspor, elindeki kadroyu %85-90 oranında sahaya sürebilseydi, şu ana kadar ligi büyük oranda koparmış olurlardı. Bazı maçlarda idealinden 6 eksikle falan çıkıyor takım. Bu kadarını yaşayan yok ligde

SAVUNMANIN BÜTÜN DENGESİNİ BOZUYOR

Nwakaeme, maç boyunca olağanüstü oyun oynuyor diyemem ama topsuz oyunda çok olmaya bilir ama top ayağına geldiği zaman top ayağından en zor alınan oyuncudur. Bitiricilikte savunmanın bütün dengesini alt üst eden paslar atıyor.

TAKIM ŞAMPİYONLUĞA GİDİYOR AMA BASKI YOK

Trabzon seyircisinin baskısı Avni Aker seviyesinde değil. Eskiden olurdu. Takım şampiyonluğa gidiyor ama baskı yok. Bu net. Birileri yollamasaydı Ersun Yanal göreve gelebilir miydi? Büyük takım teknik direktörlüğü böyle. Bu işin doğası bu. Bunda üzülecek bir şey yok. O zaman Cocu kalsaydı. Bir müsaade et insanlar sevinsin. 'Teknik direktörsüz de maç kazandık.' Bu kötü liderlik abicim. İyi lider coşkuyu yukarı çıkarır. Harika top oynamış bir takım, derbi kazanmış, insanların mutlu olmasına bi müsade et yani. Fenerbahçe maçı kazanmış konuşulanlara bak. Memnun değilseniz birbirinizden el sıkışıp ayrılırsınız.

SENİN DURUMUN NE OLACAK

Nzonzi'ye sorarlar top kesmede kendi pozisyonunda Türkiye'de 48. oldun diye. Evet dışardan bakan bir eleştirmek olarak Nzonzi'nin söyledikleri doğru. Ama senin durumun nolacak kardeşim? Ben Mariano'nun merkezde, ortasahada da oynayabileceğini düşünüyorum. İç tarafta oynayabilir. Eldeki oyunculara bakarsan.