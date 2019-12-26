Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerFenerbahçe Haberleri Mehmet Ekici için açık kapı
26.12.2019 - 08:28 | | Fanatik

Mehmet Ekici için açık kapı

Sezon başında TFF'ye bildirilen kadroda kendisine yer bulamayan Mehmet Ekici için sürpriz bir karar çıkacak gibi gözüküyor. Teknik direktör Ersun Yanal'ın planları arasında tecrübeli futbolcuyu ikinci yarıda kullanmak var...

Mehmet Ekici için açık kapı

Bir anlamda kadro dışında kalan gurbetçi futbolcunun sözleşmesi de sezon sonunda bitiyor. 29 yaşındaki orta saha oyuncusuyla yolların ayrılması beklenirken, Ersun Yanal sürpriz bir şekilde sezonun ikinci yarısında Ekici’yi kullanabileceğini yönetime iletmişti.

Başarılı futbolcu ile de bir görüşme yapılacak. Buradaki tavrına göre, Mehmet Ekici’nin adı ara transfer döneminde kadroya eklenecek ve yeni sözleşme de gündeme gelecek.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Luiz Gustavo stopere geçiyor

Mehmet Ekici için açık kapı

Mbamba: "Hedefimiz ilk yarıyı 24 puanla bitirmek"
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Her yerde Atiba

Her yerde Atiba 

‘Fenerbahçe kaçıncı diye bakıyoruz’

‘Fenerbahçe kaçıncı diye bakıyoruz’

Bekler bedava gidecek

Bekler bedava gidecek

Cengiz'den serumlu 70 yaş kutlaması

Cengiz'den serumlu 70 yaş kutlaması

Sıradaki Haber