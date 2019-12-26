Mehmet Ekici için açık kapı

Bir anlamda kadro dışında kalan gurbetçi futbolcunun sözleşmesi de sezon sonunda bitiyor. 29 yaşındaki orta saha oyuncusuyla yolların ayrılması beklenirken, Ersun Yanal sürpriz bir şekilde sezonun ikinci yarısında Ekici’yi kullanabileceğini yönetime iletmişti.

Başarılı futbolcu ile de bir görüşme yapılacak. Buradaki tavrına göre, Mehmet Ekici’nin adı ara transfer döneminde kadroya eklenecek ve yeni sözleşme de gündeme gelecek.