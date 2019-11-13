Mehmet Ekici'nin karar süreci

Gurbetçi oyuncu, geniş kadro nedeniyle TFF’ye verilen listeye bildirilmemişti. Kadro dışı kalan Mehmet Ekici, aylardır takımdan ayrı çalışmalarını sürdürüyor.

Ekici, bir yandan da kendisine gelen teklifleri değerlendiriyor. Süper Lig’den Başakşehir ve Kasımpaşa’nın ilgilendiği 29 yaşındaki futbolcuya Almanya’dan da ilgi var.

Mehmet Ekici, geleceğiyle ilgili henüz kararını vermedi. Fenerbahçe, sözleşmesi haziranda bitecek olan Ekici’ye her türlü kolaylığı sağlamaya hazır.