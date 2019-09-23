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23.09.2019 - 10:26 | | GİRESUN (AA)

Mehmet Fevzi Usta: Mücadeleden memnunuz

TFF 1. Lig'in 5. haftasında dün konuk ettiği Fatih Karagümrük'le 1-1 berabere kalan Giresunspor'da kulüp asbaşkanı Mehmet Fevzi Usta, "Berabere kalsak da alkışlanacak bir takım haline geldik. Mücadeleden memnunuz." dedi.

Mehmet Fevzi Usta: Mücadeleden memnunuz

 

 

Usta, AA muhabirine yaptığı açıklamada, galibiyete çok yaklaşmalarına rağmen son dakikalarda kaçırılan pozisyonların ardından beraberlikle yetindiklerini söyledi.

Yeni teknik direktörleri Hakan Kutlu'nun takıma olumlu katkı yaptığını belirten Usta, "Futbolcular özverili şekilde mücadele etti. Berabere kalsak da alkışlanacak bir takım haline geldik. Mücadeleden memnunuz. Bundan sonraki süreçte seri galibiyetlere ihtiyacımız var." diye konuştu.

Usta, takımın gün geçtikçe daha iyi hale geleceğine işaret ederek, "Hedefimizden sapmış değiliz. Liderle aramızda 8 puan fark var. Bu fark çok değil. Her takım birbirini yenebilir. Giresunspor'un ilk 6'da yer alması için elimizden geleni yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

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