Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGalatasarayMehmet Özcan, Aslan’a yakın
12.08.2019 - 09:52| Takvim

Mehmet Özcan, Aslan’a yakın

Galatasaray’ın Eskişehirspor’un 21 yaşındaki ön liberosu Mehmet Özcan ile anlaşmaya artık çok yakın.

Mehmet Özcan, Aslan’a yakın

Galatasaray bir yandan yurt dışında çalışmalarını sürdürürken bir yandan da yurt içinde yıldız adaylarını kıskaca aldı.

BAYRAMDAN SONRA!
Aslan, Beşiktaş ve Trabzonspor'un da transfer listesine giren 20 yaşındaki ön libero ile büyük oranda anlaşmaya vardı. Sarı-Kırmızılı yöneticilerle, Eskişehir yetkililerinin başramdan sonra bir araya gelip transferi sonuçlandırması bekleniyor.

2021'DE SONA ERİYOR
Mehmet Özcan'ın Es-Es ile sözleşmesi 2021 yılında sona eriyor.

 

Inaki Williams 9 yıl Athletic Bilbao'da!
daha fazla video için
SON DAKİKA
TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Altay Teknik Direktörü Karafırtınalar: Her maçta standartımız olacak

Altay Teknik Direktörü Karafırtınalar: Her maçta standartımız olacak

Ameliyat olan Feghouli'nin durumu iyi

Ameliyat olan Feghouli'nin durumu iyi

Olympiakos Başakşehir maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (Şampiyonlar Ligi eleme maçı)

Olympiakos Başakşehir maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (Şampiyonlar Ligi eleme maçı)

Fatih Terim belinden ameliyat oldu

Fatih Terim belinden ameliyat oldu

Sıradaki Haber